В Башкирии ветеранам СВО помогут разобраться в том, как устроен мир

Российское общество «Знание» начало проводить курс лекций для финалистов программы «Герои Башкортостана». Ветераны СВО получают новые знания в рамках очного модуля обучения военнослужащих.

Лекции для будущих управленцев проходят в парке «Патриот». Слушателям помогают разобраться в том, как устроен современный мир — от кибербезопасности до семейной психологии. Участникам рассказывают, как не попасться на удочку мошенников и дипфейков, отличить правду от фейковых новостей, а также как выстроить доверительные отношения с детьми и близкими после долгой разлуки. Отдельный блок посвящён юридической грамотности: льготы, налоговые вычеты, социальные гарантии для ветеранов СВО и их семей. Также слушатели обсуждают традиционные ценности России, историю единства народов страны и современные вызовы — от кибертерроризма до гибридной войны.

Финалисты программы также осваивают навыки управления стрессом и эмоциями, профилактики профессионального выгорания, делегирования задач и ведения переговоров. Лекторы проводят для них тренинги по лидерству, ораторскому мастерству и работе с нейросетями. Предусмотрены творческие встречи и мастер-классы для восстановления внутреннего баланса.

«Для нас это не просто проведение лекций, а искренняя поддержка тех, кто защищал Родину. Мы видим, как ветеранам и участникам СВО важно получить понятные, прикладные знания, которые помогут уверенно шагнуть в мирную жизнь. Наши лекторы — от психологов до юристов — делятся актуальными знаниями, помогающими раскрыть и реализовать свой потенциал. Мы гордимся, что вместе с командой „Героев Башкортостана“ помогаем бойцам стать не только востребованными управленцами, но и гармоничными, уверенными в себе людьми. Каждая такая встреча — наш вклад в то, чтобы опыт и сила духа героев работали на развитие республики», — поделилась директор филиала Российского общества «Знание» в Башкортостане Айсылу Илимбетова.

В рамках третьего очного модуля проекта «Герои Башкортостана» финалистам кадровой программы предстоит глубокое погружение в тему регионального и муниципального управления. Они изучают вопросы развития территорий, социальной и молодёжной политики региона. Перед слушателями выступают руководители органов власти Башкирии, главы городов и районов, учёные.

Глава Башкирии Радий Хабиров, инициировавший запуск республиканской кадровой программы в феврале 2025 года, подчёркивал: задача участников СВО — максимально впитать информацию, полученную в ходе обучения, стажировок и работы с наставниками. Затем, опираясь на эти знания и свой боевой опыт, приступить к работе в управленческой команде республики для подготовки нового поколения руководителей.

Добавим, вчера руководитель республики объявил о начале четвёртого очного модуля обучения кадровой программы «Герои Башкортостана».

«У наших «Героев Башкортостана» начался четвёртый очный модуль обучения – заключительный. Финалисты кадрового проекта для участников СВО снова собрались в «Патриоте», чтобы получить знания, компетенции и навыки для дальнейшей работы в органах власти, в госучреждениях и бизнесе», — отметил Радий Хабиров.

Проект «Герои Башкортостана» запущен как продолжение федеральной программы «Время героев», которую инициировал президент страны Владимир Путин.