Радий Хабиров объявил о старте нового этапа программы «Герои Башкортостана»

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о начале четвертого очного модуля обучения кадровой программы «Герои Башкортостана». По словам Хабирова, на этот раз участники будут изучать современные технологии управления.
Финалисты кадрового проекта собрались в парке «Патриот», чтобы получить знания, компетенции и навыки для дальнейшей работы в органах власти, в госучреждениях и бизнесе. Ребята научатся работать с искусственным интеллектом, внедрять его в социальную сферу, экономику, ЖКХ, автоматизировать рутинные процессы», — отметил Глава региона.
Впереди участников ждут предзащита и защита выпускных работ и проектов. После этого бойцы СВО получат диплом о профессиональной переподготовке и смогут работать в управленческой команде республики.
Напомним, проект «Герои Башкортостана» был запущен как продолжение федеральной программы «Время героев», которую инициировал президент страны Владимир Путин.
Ранее «Башинформ» сообщал о завершении третьего модуля кадровой программы «Герои Башкортостана».
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