Жительница Башкирии решила стать оператором БПЛА в зоне СВО

Жительница Альшеевского района стала оператором БПЛА в зоне СВО. Об отважной девушке рассказал глава района Наиль Абелгузин.

Алена окончила лицей имени Бурангулова в селе Раевский. В 2025 году сильная духом девушка приняла решение вступить в ряды операторов БПЛА, чтобы служить на передовой. Для нее каждый полет дрона — это шаг к победе, отметил глава района.

Участница СВО недавно вернулась в родной район в краткосрочный отпуск. Волонтёры из Дома пионеров передали Алене маскировочные сети.

«Эти сети, сплетённые с душой, помогают скрывать технику и позиции, спасая жизни наших бойцов. Пусть крылья дронов всегда находят цель, а небо над головой будет мирным», — отметил Наиль Абелгузин.

Ранее советник Главы Башкирии оценил развитие войск БПЛА в зоне СВО.