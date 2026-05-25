Жительница Башкирии решила стать оператором БПЛА в зоне СВО

Жительница Альшеевского района стала оператором БПЛА в зоне СВО. Об отважной девушке рассказал глава района Наиль Абелгузин.
Алена окончила лицей имени Бурангулова в селе Раевский. В 2025 году сильная духом девушка приняла решение вступить в ряды операторов БПЛА, чтобы служить на передовой. Для нее каждый полет дрона — это шаг к победе, отметил глава района.
Участница СВО недавно вернулась в родной район в краткосрочный отпуск. Волонтёры из Дома пионеров передали Алене маскировочные сети.
«Эти сети, сплетённые с душой, помогают скрывать технику и позиции, спасая жизни наших бойцов. Пусть крылья дронов всегда находят цель, а небо над головой будет мирным», — отметил Наиль Абелгузин.
Ранее советник Главы Башкирии оценил развитие войск БПЛА в зоне СВО.
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