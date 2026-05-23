Советник Главы Башкирии оценил развитие войск БПЛА в зоне СВО

Российские войска продвигаются вперёд по всей линии фронта специальной военной операции. При этом в подразделениях, в том числе башкирских, упор делается на работу операторов БПЛА. Об этом Электрогазете заявил советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.

Офицер в Уфе на встрече с волонтёрами и представителями СМИ рассказал о поддержке военнослужащих и развитии войск беспилотных систем.

«На всех участках фронта, во всех частях и соединениях комплектуют новые подразделения беспилотной авиации. К концу лета они будут полностью укомплектованы согласно штатному составу. Руководство страны приняло правильное решение, создав этот вид войск. Это очень большое подспорье. Вы все прекрасно понимаете: боевые действия изменили свой характер, и сейчас многое зависит от работы операторов дронов», — сказал Алик Камалетдинов.

По словам Камалетдинова, жители Башкирии охотно записываются в войска беспилотных систем. В ряды дроноводов готовы принять всех, кто соответствует требованиям, однако предпочтение отдаётся молодым людям, поскольку они быстрее учатся навыкам новых методов борьбы с противником на передовой.

«Дело в том, что это специфический род войск: нужна моторика, а ребята с пеленок всё это осваивают. Но есть у нас специалисты и в возрасте, и даже девушки-операторы БПЛА», — пояснил советник.

Алик Камалетдинов также рассказал о гуманитарной помощи бойцам. Советник подчеркнул, что сегодня она направляется из Башкирии только по заявкам бойцов.

Когда в Башкирии формировались первые батальоны, военнослужащим присылали всё что угодно, и тогда, в первые месяцы СВО, воинам, честно говоря, нужно было всё.

«Сейчас мы отправляем гуманитарную помощь только по заявкам. И штабам, и волонтёрам это известно. Лишнего ничего не надо. У бойцов уже практически всё есть, они научились жить в боевых условиях, — подчеркнул Алик Камалетдинов. — Естественно, реалии таковы, что требуется транспорт, запчасти к нему и, конечно, средства для ведения боевых действий: беспилотники, тепловизоры и так далее. Это как раз та техника, которая быстро выходит из строя. Например, средний срок жизни „Мавика Про“ — до недели».

Военнослужащий батальона имени Минигали Шаймуратова с позывным «Салим», пришедший на встречу, сказал, что сейчас на фронте для маскировки актуальны не одеяла, а пончо. Кроме того, волонтёры в Башкирии шьют ранцы для БПЛА. На сегодняшний день в республике они изготовили уже 86 таких изделий.

В ходе мероприятия также обсуждались вопросы продолжительности отпусков, льгот, лечения раненых и трудоустройства ветеранов. Алик Камалетдинов рассказал, что приезжая в Уфу, работает с бойцами и их семьями, а бытовые темы решаются практически мгновенно.

«В республике становится всё больше волонтёрских организаций. Дело дошло до того, что не бойцы обращаются за помощью, а волонтёры, меценаты, директора предприятий и крупных компаний сами обращаются к военнослужащим и предлагают помощь — спрашивают, что нужно ребятам», — сказал Алик Камалетдинов.

Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.

Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.

Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.

Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.

Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.

Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.

Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.