В России расширили меры поддержки участников СВО и их семей

Указом президента страны Владимира Путина внесены изменения в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Согласно документу, один из родителей военнослужащего с инвалидностью первой и второй группы имеет право на ежегодный отпуск одновременно с отпуском сына или дочери.

Важно отметить, что мера будет действовать в случаях, если у военнослужащего отсутствует супруг или супруга.

«При этом продолжительность отпуска одного из родителей такого военнослужащего или отпуска одного из его детей, в том числе совершеннолетних, по их желанию может быть равной продолжительности отпуска такого военнослужащего. В случае превышения продолжительности такого ежегодного отпуска по основному месту работы, предоставление его части будет осуществляться без сохранения заработной платы», — говорится в документе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что участникам СВО из Башкирии спишут задолженности по кредитам.