Участника СВО из Башкирии наградили медалью «Боевого братства»

Участник СВО из Агидели с позывным «Вентрис» награждён медалью «За ратную доблесть».

Напомним, медаль учреждена Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство». Награду вручают за выдающиеся заслуги в защите Отечества, мужество и героизм при выполнении воинского и гражданского долга в ситуациях, связанных с риском для жизни, а также за значимые достижения в зонах вооружённых конфликтов.

Ранее участнику СВО из Балтачевского района с позывным «Гидро» вручили ключи от новой квартиры.