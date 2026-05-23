Участнику СВО из Башкирии вручили ключи от новой квартиры

В Балтачевском районе участнику СВО с позывным «Гидро» вручили ключи от новой квартиры. Об этом сообщил глава муниципалитета Ильгиз Субушев.
Жилье от государства положено военнослужащему по закону как всем детям-сиротам, достигшим совершеннолетия. «Гидро» приехал из зоны СВО в отпуск, во время которого получил ключи от собственной квартиры. Разделить радость момента пришла сестра бойца — Алина.
«Очень важно, что наши молодые ребята возвращаются с передовой в собственное жилье. Это те возможности для мирной жизни, которые они заслужили своим подвигом», — отметил глава района.
Напомним, в Башкирии участники СВО, которые являются сиротами, получают жилье от государства вне очереди.
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