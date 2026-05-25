Радий Хабиров поблагодарил участников СВО за эмоции во время парада Победы

«Это всегда вызывает особые эмоции. Они большие молодцы. У меня мечта, когда наши ребята вернутся все, мы такой парад сделаем, что прямо ух! Мне сам парад очень понравился. Я смотрел на лица марширующих воинов, девочек, мальчиков, ветеранов боевых действий. Было видно, что они очень серьёзно к этому относятся», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
Напомним, что сегодня на еженедельном оперативном совещании руководитель республики наградил лучшие парадные расчеты.
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