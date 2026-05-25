Радий Хабиров наградил участников парада Победы в Уфе

Кубок Главы Республики Башкортостан и диплом Гран-при получил начальник факультета подготовки следователей Уфимского юридического института МВД России полковник полиции Антон Захаров.

Дипломом первой степени награждена командир расчёта службы исполнения наказаний и учреждений уголовно-исполнительной системы подполковник Анна Шендель. Диплом второй степени вручён командиру расчёта ветеранов боевых действий гвардии полковнику Радику Габидуллину. Диплома третьей степени удостоен командир батальона оперативного реагирования полка ППС полиции управления МВД России по городу Уфе подполковник Артур Амитов.

Глава республики также отметил курсантов, кадетов и учащихся учебных заведений. Кубок Главы Башкортостана и диплом Гран-при вручены командиру парадного расчёта девушек республиканского военно-патриотического кадетского центра морской пехоты «Витязь-юниор» старшему вице-сержанту Азалии Ахметвалиевой.

Дипломом первой степени награждён командир расчёта воспитанников Башкирского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Александра Доставалова майор Александр Медведев. Также диплома первой степени удостоен командир расчёта Уфимского кадетского корпуса имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева подполковник Фаниль Султангулов.

«Стараемся не подводить республику и принимать участие во всех мероприятиях», — сказал Фаниль Султангулов.

Диплом второй степени вручён командиру расчёта патриотического движения «Шаймуратовцы» Радмиру Хасанову. Диплом третьей степени получил заместитель начальника кадетского лицея села Булгаково Уфимского района по воспитательной работе майор Ильшат Гафаров.

«Благодарю командиров расчётов и участников, которые прошли торжественным маршем. Есть мечта, когда вернутся наши ребята с СВО, проведём большой парад», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, 9 мая в торжественном прохождении приняли участие 25 парадных расчётов из числа военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участников СВО полка «Башкортостан» и батальона имени С. Юлаева, ветеранов боевых действий и военной службы, курсантов и кадетов учебных заведений в количестве порядка двух тысяч человек.