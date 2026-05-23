В селе Башкирии сшили антитепловизионные пончо для бойцов СВО

В селе Ильчимбетово Туймазинского района сшили антитепловизионные пончо для бойцов СВО. Первую партию уже протестировали на передовой бойцы батальона имени Шаймуратова, сообщает глава района Булат Мусин.

Бойцы поделились видеозаписями, где показали, как тестируют новую экипировку в боевых условиях. Они отметили, что пончо подходит для выполнения боевых задач и помогает оставаться незаметным в тёмное время суток.

«Ильчимбетовские волонтёры — большие молодцы. Они не шьют «на глаз». Сами выходят в поле ночью, проверяют, тестируют, переделывают. Как маскировка сработает, зависит от множества факторов: от рельефа, дистанции, от того, насколько грамотно боец использует пончо. Одно можно сказать точно: наши волонтёры делают всё возможное для безопасности наших бойцов», — отметил Булат Мусин.

Ранее в Уфе бойцам передали автомобиль и медикаменты перед отправкой в зону СВО.