В Уфе бойцам передали автомобиль и медикаменты перед отправкой в зону СВО

Участники СВО из Уфы с позывными «Кот» и «Хиз» получили автомобиль для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Машину бойцам передала администрация Кировского района столицы.
Также военнослужащим вручили медикаменты, собранные клинической больницей скорой медицинской помощи.
После завершения двухнедельного отпуска «Кот» и «Хиз» отправились на фронт.
«Работа по поддержке СВО и наших ребят продолжается! Все для Победы!» — отметил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
Ранее в Уфе состоялись торжественные проводы военнослужащих в зону СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.