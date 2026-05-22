Главе Башкирии Радию Хабирову направили письмо об отважном участнике СВО

В письме командование подчёркивает, что военнослужащий с первых дней участия в СВО зарекомендовал себя как надёжный и ответственный воин. Он уверенно выполняет боевые задачи, грамотно владеет оружием и служит примером для сослуживцев.

«Он мужественно и достойно ведёт себя при выполнении разных боевых задач. Именно благодаря людям с таким характером наши ветераны в годы Великой Отечественной войны переломили хребет фашистской армии, а значит, и мы сможем остановить возрождение нацизма. Благодарю Вас за то, что Ваш земляк служит сейчас вместе с нами и своим воинским трудом приближает нашу Победу», — отмечается в сообщении Радию Хабирову.