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09:15 (UTC+5), 22 Мая 2026

Андрей Назаров рассказал о помощи ветеранам СВО из Башкирии

Ветераны СВО из Нефтекамска Юрий Такалов и Айдар Усманов начнут предпринимательскую деятельность. Они намерены открыть бизнес по аренде строительного оборудования. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. По его словам, вернувшимся с фронта мужчинам помогли специалисты центра «Мой бизнес», подготовившие бизнес-план, документы и заявку на субсидию.

Фото: соцсети Андрея Назарова | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Андрей Назаров напомнил, что по закону ветераны СВО могут заключать социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без учёта дохода с 1 января 2026 года.

В Башкирии такая помощь работает с 2020 года. В приоритете многодетные семьи, семьи с детьми, военнослужащие СВО и их семьи. В 2025 году с малоимущими участниками СВО заключили 27 социальных контрактов, 15 из них — на открытие бизнеса.

«Наша задача — сделать так, чтобы ребята и их семьи не оставались один на один со своими вопросами. Видим, что для многих это реальная возможность открыть своё дело, получить поддержку — почувствовать, что рядом есть люди и система, которые помогут», — отметил Андрей Назаров.

Ранее ветеран СВО Айдар Шаяхметов вошёл в резерв управленческих кадров Башкирии.

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