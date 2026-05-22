Андрей Назаров рассказал о помощи ветеранам СВО из Башкирии

Андрей Назаров напомнил, что по закону ветераны СВО могут заключать социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без учёта дохода с 1 января 2026 года.

В Башкирии такая помощь работает с 2020 года. В приоритете многодетные семьи, семьи с детьми, военнослужащие СВО и их семьи. В 2025 году с малоимущими участниками СВО заключили 27 социальных контрактов, 15 из них — на открытие бизнеса.

«Наша задача — сделать так, чтобы ребята и их семьи не оставались один на один со своими вопросами. Видим, что для многих это реальная возможность открыть своё дело, получить поддержку — почувствовать, что рядом есть люди и система, которые помогут», — отметил Андрей Назаров.

Ранее ветеран СВО Айдар Шаяхметов вошёл в резерв управленческих кадров Башкирии.