Андрей Назаров рассказал о помощи ветеранам СВО из Башкирии

Андрей Назаров напомнил, что по закону ветераны СВО могут заключать социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без учёта дохода с 1 января 2026 года.
В Башкирии такая помощь работает с 2020 года. В приоритете многодетные семьи, семьи с детьми, военнослужащие СВО и их семьи. В 2025 году с малоимущими участниками СВО заключили 27 социальных контрактов, 15 из них — на открытие бизнеса.
«Наша задача — сделать так, чтобы ребята и их семьи не оставались один на один со своими вопросами. Видим, что для многих это реальная возможность открыть своё дело, получить поддержку — почувствовать, что рядом есть люди и система, которые помогут», — отметил Андрей Назаров.
Ранее ветеран СВО Айдар Шаяхметов вошёл в резерв управленческих кадров Башкирии.
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