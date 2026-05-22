Ветеран СВО Айдар Шаяхметов вошёл в резерв управленческих кадров Башкирии

Айдар Шаяхметов вернулся с фронта недавно. В зоне СВО он служил заместителем командира роты по военно-политической работе батальона имени Минигали Шаймуратова под позывным «Шаман».

Он также является членом общественного совета программы «Герои Башкортостана» и принимает участие в федеральной кадровой программе «Время героев».

В апреле этого года Айдар Шаяхметов возглавил департамент правительства Башкирии по вопросам поддержки ветеранов и участников СВО из республики и членов их семей.