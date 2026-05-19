В Госдуме расширили категорию получателей статуса ветерана боевых действий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект о статусе ветерана боевых действий для сотрудников МЧС.
Законопроект предлагает предоставить статус ветерана боевых действий сотрудникам МЧС и противопожарной службы, участвовавшим в разминировании на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с февраля 2022 года.
«Сотрудники МЧС, рискуя жизнью, работают в зоне боевых действий, разминируют освобожденные от киевских неонацистов территории, защищают жизни и здоровье мирных граждан. Будет справедливо распространить на них те льготы и меры поддержки, которые действуют для других ветеранов СВО», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Ранее семьи участников СВО освободили от уплаты госпошлины.
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