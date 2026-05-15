Семьи участников СВО освободили от уплаты госпошлины

Наследников участников СВО освободили от уплаты госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и совершение других регистрационных действий при наследовании транспорта участников спецоперации. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Ранее «Башинформу» стало известно о том, что участники СВО и члены их семей будут освобождены от обязательств по просроченным кредитам.