Семья в Башкирии сплела более 100 браслетов выживания для бойцов

Жительница Аургазинского района Юлия Ханмурзина вместе с семьей сплела более 100 браслетов выживания, предназначенных для участников СВО. Об этом рассказали в ЦУР Башкортостана.

По словам создательницы, изделия сделаны из прочной парашютной стропы. Бойцы носят их на руке или прикрепленными к карабину в легкодоступном месте, возможности браслетов не ограничены – наложение жгута при кровотечении, сооружение укрытия при смене погоды, изготовление длинной прочной веревки и так далее.

Ранее военнослужащего из республики наградили медалью «За отвагу».