Жителя Башкирии наградили на СВО медалью «За отвагу»

Участник специальной военной операции из села Кармышево Данис с позывным «Чёрный» проявил в бою мужество и награждён медалью «За отвагу». Об этом сообщил глава администрации Альшеевского района Наиль Абелгузин.

По словам Абелгузина, Данис всегда отличался смелым и решительным характером и следует девизу «Ни шагу назад». Поэтому никто из односельчан не удивился, когда мужчина в апреле 2024 года подписал контракт с минобороны страны.

«Для своих сослуживцев он — надёжный боевой товарищ, для командования — ответственный и ценный боец. Поздравляю Даниса с заслуженной наградой. Желаю всем ребятам, которые с честью защищают Родину, здоровья, крепости духа и скорейшего возвращения домой с Победой», — написал Наиль Абелгузин в своих соцсетях.

Напомним, в Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей. Жители республики, готовые подписать контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Кроме того, информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм.

Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).