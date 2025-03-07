Участницу СВО из Башкирии наградили высоким званием

Когда в стране объявили спецоперацию, медик неоднократно приезжала с коллегами в составе бригады на работу в больницу Красного Луча (ЛНР). Спустя несколько трудовых смен пришла к выводу, что готова выполнять задачи спецоперации рядом с военнослужащими.

Сейчас «Луна» находится в краткосрочном отпуске. Дома она отметила свой юбилей. Также Эльвиру пригласили на праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню, которое прошло накануне с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова.

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