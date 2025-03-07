Участницу СВО из Башкирии наградили высоким званием

Фельдшеру медицинской роты имени Ахмета Давлетова с позывным «Луна» указом Главы Республики Башкортостан присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Башкортостан». Об этом сообщил глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин.
«Эта награда — заслуженная дань уважения ее подвигу и преданности делу. Она — пример мужества, гуманизма и высокого профессионализма, которым гордится вся республика», — отметил Айдар Шайдуллин в своих соцсетях.
«Луна» — медсестра Караидельской ЦРБ Эльвира. Ранее она рассказала «Башинформу» о причинах решения отправиться на фронт. До СВО отважная женщина работала в службе скорой медицинской помощи.
Когда в стране объявили спецоперацию, медик неоднократно приезжала с коллегами в составе бригады на работу в больницу Красного Луча (ЛНР). Спустя несколько трудовых смен пришла к выводу, что готова выполнять задачи спецоперации рядом с военнослужащими.
Сейчас «Луна» находится в краткосрочном отпуске. Дома она отметила свой юбилей. Также Эльвиру пригласили на праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню, которое прошло накануне с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова.
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