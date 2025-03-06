В Уфе проходит торжественное мероприятие к Международному женскому дню

Сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау» проходит праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. На мероприятие с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова приглашены жены и матери участников СВО, многодетные женщины и многие другие представители прекрасной половины республики, добившиеся значительных успехов в своей профессии, политике, бизнесе, науке, искусстве.
«Этот замечательный весенний праздник воплощает в себе красоту и любовь, доброту и нежность, обаяние и мудрость — всё лучшее, что объединяете в себе вы, дорогие женщины, — сказал, поздравляя всех женщин республики, Радий Хабиров. — Вы дарите миру новую жизнь. Создаёте в семье уют и взаимопонимание. Посвящаете себя воспитанию детей, домашним заботам. Проявляете себя в творчестве, добрых делах, благотворительности. При этом достигаете успехов во многих профессиях, вносите весомый вклад в развитие региона».
Глава республики лично поприветствовал легендарную актрису, заслуженную артистку России, народную артистку Башкортостана и Татарстана Савию Гимадиевну Сираеву. 73 года назад она начала работать на театральной сцене. И сегодня Савия Гимадиевна продолжает радовать зрителей своим ярким талантом.
«Сегодня с нами прославленная балерина Гульсина Мавлюкасова. Ещё студенткой она начала выступать в балетной труппе нашего театра оперы и балета, а сейчас является ведущим балетмейстером республики. В зале также выдающийся учёный, академик и профессор Эльза Камилевна Хуснутдинова — одна из ведущих специалистов страны в области популяционной и медицинской генетики. Её труды хорошо известны в научном сообществе. Эльза Камилевна и её ученики — гордость нашей генетики», — представил он почетных гостей торжества.
Радий Хабиров отметил, что женщины всегда по-особенному чувствуют ответственность за судьбу Отечества. И когда мужчины встали на его защиту, женщины объединились, став им надежной опорой. Сегодня тысячи женщин по всей республике собирают посылки для бойцов, отливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, вяжут и шьют тёплые вещи, участвуют в формировании гуманитарных конвоев.
«Мы благодарим женщин-волонтёров, всех, кто проявляет заботу о военнослужащих, их близких, особенно семьях павших в боях героев. Говорим особое „спасибо“ нашим женщинам-врачам и медсестрам, которые выхаживают в госпиталях раненых, помогают им пройти реабилитацию, вернуться в строй. Одними из первых в стране наши женщины создали свои отряды волонтеров и направили их на фронт, чтобы ухаживать за ранеными бойцами. 56 женщин уже потрудились в госпиталях Луганской и Донецкой народных республик. Вчера мы отправили девятую группу в рамках проекта „Первая юрта“. Так мы называем пункт рядом с передовой, где раненым оказывается самая важная первая помощь», — сказал руководитель региона.
Радий Хабиров также выразил чувство гордости по отношению к воинам-землякам из Башкирии. Он подчеркнул, что все они достойно решают боевые задачи, проявляют мужество и отвагу. По его словам, с начала спецоперации звезды Героя России удостоены 13 наших земляков. При этих словах Главы региона мамы и супруги героев, присутствующие в зале, удостоились продолжительных аплодисментов.
Он также рассказал о нескольких семьях.
«Сегодня мы выражаем благодарность всем матерям, которые воспитали достойных сыновей. С нами в этом зале Рамиля Мидхатовна Баширова из Архангельского района и Наталья Валерьевна Иванова из Давлекановского района. У каждой из них четверо сыновей и все они сегодня защищают Отечество в зоне СВО. Низкий вам поклон, уважаемые мамы солдат!
Земфера Хаматсафовна Зайруллина из Бураевского района более 30 лет работает воспитателем в детском саду. С мужем они вырастили дочь, сыновей Артура и Дениса. Дети получили достойное воспитание, а оба сына выбрали военную профессию. Когда началась СВО, глава семьи Ильгиз Рафаэлович не остался в стороне и сейчас вместе с Артуром и Денисом воюет на передовой.
В Благовещенске живёт большая семья Вахида Валиева и Ирины Вервельской. Они воспитывают 29 детей, трое из которых родные, двое — усыновлённые, а 24 — приёмные. Эта семья уже отпраздновала 13 свадеб, построила несколько домов для своих детей. Сейчас 9 из них учатся в вузах и колледжах. Осенью прошлого года многодетный отец Вахид Равилович ушёл добровольцем на СВО.
Этот год в России объявлен Годом защитника Отечества, в республике — Годом поддержки участников СВО и членов их семей. Мы сделаем всё, чтобы участники специальной военной операции и вы — члены их семей чувствовали нашу заботу», — заверил присутствующих Радий Хабиров.