В Уфе проходит торжественное мероприятие к Международному женскому дню

Радий Хабиров также выразил чувство гордости по отношению к воинам-землякам из Башкирии. Он подчеркнул, что все они достойно решают боевые задачи, проявляют мужество и отвагу. По его словам, с начала спецоперации звезды Героя России удостоены 13 наших земляков. При этих словах Главы региона мамы и супруги героев, присутствующие в зале, удостоились продолжительных аплодисментов.

Он также рассказал о нескольких семьях.

«Сегодня мы выражаем благодарность всем матерям, которые воспитали достойных сыновей. С нами в этом зале Рамиля Мидхатовна Баширова из Архангельского района и Наталья Валерьевна Иванова из Давлекановского района. У каждой из них четверо сыновей и все они сегодня защищают Отечество в зоне СВО. Низкий вам поклон, уважаемые мамы солдат!

Земфера Хаматсафовна Зайруллина из Бураевского района более 30 лет работает воспитателем в детском саду. С мужем они вырастили дочь, сыновей Артура и Дениса. Дети получили достойное воспитание, а оба сына выбрали военную профессию. Когда началась СВО, глава семьи Ильгиз Рафаэлович не остался в стороне и сейчас вместе с Артуром и Денисом воюет на передовой.

В Благовещенске живёт большая семья Вахида Валиева и Ирины Вервельской. Они воспитывают 29 детей, трое из которых родные, двое — усыновлённые, а 24 — приёмные. Эта семья уже отпраздновала 13 свадеб, построила несколько домов для своих детей. Сейчас 9 из них учатся в вузах и колледжах. Осенью прошлого года многодетный отец Вахид Равилович ушёл добровольцем на СВО.

Этот год в России объявлен Годом защитника Отечества, в республике — Годом поддержки участников СВО и членов их семей. Мы сделаем всё, чтобы участники специальной военной операции и вы — члены их семей чувствовали нашу заботу», — заверил присутствующих Радий Хабиров.