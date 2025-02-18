Врач из Башкирии рассказал о своём выборе служить в зоне СВО

Мотивы мужчин, отправившихся служить в зону проведения специальной военной операции, могут быть разными — выплаты, проверка характера и стойкости, а быть может и побег от бытовых проблем. Но самой главной причиной принятия решения отправиться на передовую должна быть — защита Родины. Об этом «Башинформу» сказал старший лейтенант медицинской службы Арслан Мурзагулов с позывным «Космос» из Охлебинино. В беседе с агентством офицер отметил, что боевые условия в корне меняют людей и только от них зависит, смогут ли они достичь того, к чему стремились перед отправкой на фронт.

Арслан Мурзагулов служит в батальоне имени Доставалова с первых дней его образования. Мужчине доверили командование медицинским взводом. Кроме того, «Космос» выполнял в подразделении работу полкового врача и был начмедом. Сейчас в полку служит командиром взвода медицинской роты.

До зачисления в состав башкирского батальона Арслан Мурзагулов вёл приём в сельской амбулатории, у него 20 лет медицинского стажа. Из стен вуза вышел специалистом в хирургии, травматологии, ортопедии. В родном селе стал врачом общей практики.

«Когда началась спецоперация, хотел попасть в батальон имени Шаймуратова. Добивался зачисления с апреля 2022 года, но не получилось, батальон уже был сформирован. В штабе заверили, что предупредят меня, когда начнётся формирование следующего подразделения. Позже со мной связались и сообщили о создании батальона имени Доставалова. Спросили, готов ли, согласен ли? Какие могут быть сомнения, конечно же, согласен! Сборы были недолгие. Практически все вещи давно были готовы уже. Оставалось только взять документы и вперёд», — вспоминает Арслан Мурзагулов.

По словам мужчины, супруга мужа поняла и приняла его выбор. Детям отец объяснил, куда, для чего уезжает, и попросил беречь маму, не огорчать её.

«Мотиваций на самом деле много. Но, прежде всего, понимал, что мои знания и умения врача пригодятся на передовой и будут необходимы при выполнении боевых задач. Напомню, шёл 2022 год, спецоперация началась. Были первые раненые, не без этого. К тому же хотел обогатить свой профессиональный опыт. Ко всему прочему, у меня и отец — Фаниль Рафикович, боевой офицер. Он тоже по профессии врач, служил в госпитале на Северном Кавказе. Поэтому посчитал, что и мне надо пройти этот путь. Раньше я занимался спортивным туризмом. Неоднократно ходил в горы. Поэтому экстремальные условия для меня не в диковинку. Конечно же, нельзя сравнивать фронтовую обстановку со спортом, но тем не менее такая закалка сыграла свою роль, помогла мне значительно. Кстати, моё увлечение тоже стало одной из причин моего выбора служить на СВО. Я умею жить в условиях, лишённых каких-то удобств, комфорта. Несколько дней в окопе без туалета и воды? Скажу без бравады — это возможно», — рассуждает «Космос».

Арслан Мурзагулов, задумавшись над ответом, что значит для него спецоперация, отметил, что на фронте нет романтики. Это суровое место, это — горн, в пламени которого мужчины проходят закалку. Как и металл, кто-то становится сильным и несокрушимым, но не исключено, что случается и обратное. Война срывает все маски, на линии огня нет места фальши, обману и лукавству. Только правда, искренность и честность.

«Кому-то удаётся пройти это испытание. Всякое случалось. Но это моё личное наблюдение. Так или иначе, сформировано ядро настоящих воинов, с которыми можно идти в бой и которые не подведут. Изменила война и меня. Не буду оригинален, если скажу, что я начал ценить жизнь. Надо радоваться ей и с благодарностью принимать возможности, которые судьба предлагает. На чём-то не надо зацикливаться, спокойно относиться к невзгодам, решать проблемы по мере их поступления. Что меня впечатлило в зоне СВО? Само по себе нахождение в боевых условиях уже не рядовое событие, это надо понимать. Мир начал переворачиваться и менять ракурс во время боевого слаживания, затем в первые дни, когда мы оказались за „ленточкой“. В 2008 году я принимал участие в учениях „Стабильность-2008“ в Тоцком полигоне Оренбургской области. Тогда тоже командовал медвзводом. В то время не было полного и глубокого осознания боевых действий. А сейчас многое прояснилось», — говорит Арслан Мурзагулов.

Мурзагулову с однополчанами не пришлось долго адаптироваться к новым условиям. В первые месяцы спецоперации на передовой не было много беспилотников, активнее работала артиллерия и бронетехника. Бойцы в короткие сроки научились по звуку распознавать прилёты и «выходы» снарядов. Затем уже пришлось поближе «познакомиться» с дронами: разведчиков, «камикадзе» и коптеры со сбросами узнавали по характерному жужжанию и гулу.