Участник СВО из Башкирии сбил дрон ВСУ и спас товарищей

Участник специальной военной операции из Башкирии во время боя спас своих товарищей, уничтожив при этом беспилотник ВСУ. О подвиге жителя села Карманово Янаульского района ефрейтора А.С. говорится в письме командира воинской части, которое получил глава администрации муниципалитета Салават Гильмиев.

Мужчину мобилизовали в 2022 году, он служит водителем в мотострелковом батальоне. Около полутора месяцев назад во время выполнения боевой задачи в составе эвакуационной группы ефрейтор вытащил из-под артиллерийского и миномётного огня шестерых раненых однополчан. Янаулец, невзирая на массированную атаку FPV-дронов ВСУ, продолжал эвакуировать «трёхсотых». Когда количество вражеских БПЛА увеличилось, боец открыл по ним огонь из своего АК и уничтожил один из беспилотников.

Командир пишет, что башкирский воин своими решительными действиями спас жизни раненым сослуживцам и военнослужащим группы эвакуации. А.С. продолжает выполнять свой воинский долг. В составе эвакуационной группы он доставляет подразделениям на передний край боеприпасы, питьевую воду и продукты питания.



«Получая такие письма, испытываешь гордость за наших ребят. От имени всех янаульцев благодарю вас за храбрость и отвагу, за верность и служение Родине, за сохранение мира и спокойствия на родной земле», — написал Салават Гильмиев в своём telegram-канале.

Жители Башкирии могут помочь своим землякам ускорить достижения целей СВО, заключив контракт с минобороны. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Добавим, ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.