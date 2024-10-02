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2 Октября , 10:40

Участникам СВО из Башкирии доставили 30 кубов леса и стройматериалы

telegram-канал главы администрации Архангельского района Айрата Саитгалина
Фото:telegram-канал главы администрации Архангельского района Айрата Саитгалина

Архангельский район Башкирии отправил в зону специальной военной операции 31-й гуманитарный конвой. Обоз на днях благополучно добрался до военнослужащих и вернулся домой. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава администрации муниципалитета Айрат Саитгалин, возглавлявший гуманитарную миссию.

Жители Архангельского района, выполняющие боевые задачи, получили 30 кубов леса, генераторы, рации, портативные аккумуляторы, верёвочные шторы и маскировочные сети, стройматериалы, эвакуационные тележки, медикаменты для медроты, а также личные посылки от родных и близких.

telegram-канал главы администрации Архангельского района Айрата Саитгалина
telegram-канал главы администрации Архангельского района Айрата Саитгалина
telegram-канал главы администрации Архангельского района Айрата Саитгалина
telegram-канал главы администрации Архангельского района Айрата Саитгалина
telegram-канал главы администрации Архангельского района Айрата Саитгалина
telegram-канал главы администрации Архангельского района Айрата Саитгалина
Фото:telegram-канал главы администрации Архангельского района Айрата Саитгалина

«Это лишь малая часть из списка, который был сформирован по запросу бойцов. Всё вышеперечисленное имеет огромное значение для обеспечения комфортных условий службы и повышения боеспособности. Бойцы передают каждому огромное спасибо за заботу и внимание», — сказал Айрат Саитгалин.

Ранее из Башкирии по поручению Главы республики на передовую прибыл 135-й гумконвой. Участники спецоперации получили большую партию дронов-камикадзе, производимых в республике.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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