Участникам СВО из Башкирии доставили 30 кубов леса и стройматериалы

Архангельский район Башкирии отправил в зону специальной военной операции 31-й гуманитарный конвой. Обоз на днях благополучно добрался до военнослужащих и вернулся домой. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава администрации муниципалитета Айрат Саитгалин, возглавлявший гуманитарную миссию.

Жители Архангельского района, выполняющие боевые задачи, получили 30 кубов леса, генераторы, рации, портативные аккумуляторы, верёвочные шторы и маскировочные сети, стройматериалы, эвакуационные тележки, медикаменты для медроты, а также личные посылки от родных и близких.