Большой гумконвой из Башкирии доставил в зону СВО дроны-камикадзе

Башкирия отправила на Донбасс 135-й гумконвой. Накануне обоз благополучно добрался до пункта назначения. Как сообщает БСТ, крупнейшая за последнее время гуманитарная миссия по поручению Главы Башкирии привезла добровольческим батальонам и бойцам мотострелкового полка дроны-камикадзе, производимые в республике.

В составе гумконвоя в зону СВО приехали руководители муниципалитетов и депутаты Госсобрания.

«Это уже 26-й конвой от нашего города. Заранее даём объявления. Дети письма отправляют. Люди приносят в пункты сбора всё, что необходимо нашим бойцам. Сейчас вот „шаймуратовцы“ подъехали, получили свою партию. Ждём полк „Башкортостан“ и поедем дальше», — сказал телеканалу глава администрации Кумертау Олег Астахов.

Советник главы администрации Чекмагушевского района по вопросам СВО Айдар Насыров говорит, что они приезжают к землякам на передовую почти каждый месяц.

«Стараемся привозить именно то, что просили ребята. От трусов, носков, зубной пасты и до автомобилей. Заявки бывают разные. Дроны, БПЛА, тепловизоры, рации», — сказал он.

Баймакский район доставил 28-й гуманитарный груз. В его составе автомобили и мотоциклы.

«Полную фуру привезли. Туда вошли две машины — „Нива“ и УАЗ, три мотоцикла, много личных посылок, маскировочные сети, дроны и так далее», — говорит первый заместитель главы администрации Баймакского района Азат Шарипов.

В сборе гуманитарной помощи помогают неравнодушные жители, волонтёры и предприятия Башкирии. Свой вклад вносят и дальнобойщики, которые не только привозят посылки, но и сами забирают их по просьбе военнослужащих.

«Мы созваниваемся, всегда на связи. Сообщаем, что такого-то числа выезжаем. Они сообщают родственникам. И потом я уже на своей личной машине еду к родственникам, собираю личные посылки и привожу сюда, ребятам лично отдаю», — рассказал водитель грузовика Вячеслав Шлифер.

Добавим, один из предыдущих гумконвоев доставил военнослужащим 16 подразделений 22 автомобиля, мобильные бани, питьевую воду, запчасти, медикаменты и другое имущество, о которых просили бойцы.