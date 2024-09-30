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30 Сентября , 16:29
Центр управления Республикой Башкортостан

Жители Башкирии отправили на передовую два мотоцикла

мэрия Октябрьского
Фото:мэрия Октябрьского

Жители Октябрьского передали в зону спецоперации мотоциклы «Урал» и «Днепр», информирует ЦУР Башкирии со ссылкой на газету «Октябрьский нефтяник».

Один из «железных коней» вместе с масксетями, антидроновым детектором и медикаментами доставлен командиру медицинского взвода батальона Доставалова «Айболиту», а второе транспортное средство отправлено на передовую для бойца с позывным «Эрнест» из Раевки, куда также прибыл генератор и другое необходимое военнослужащим оборудование.

«Также в два донецких госпиталя по просьбе начмеда „Лисы“ привезли спортивные костюмы, одежду, пледы, постельное белье, ранозаживляющую пасту „Солдат“ для тактических аптечек», — отметили в мэрии города.

Ранее командующий мотострелковым взводом из Учалинского района уничтожил опорный пункт ВСУ.

Автор:Иван Вавилов
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