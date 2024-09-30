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30 Сентября , 21:31

В Уфе прошел концерт ко Дню воссоединения Донбасса с Россией

пресс-служба управления по культуре и искусству администрации Уфы
Фото:пресс-служба управления по культуре и искусству администрации Уфы

Сегодня в саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова прошел концерт, посвященный Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе управления по культуре и искусству администрации Уфы.

30 сентября 2022 года был подписан договор о вхождении этих регионов в состав России. Жители Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона сделали свой выбор, подтвердив свое стремление быть частью нашей большой страны. 30 сентября — памятная дата в истории России, символизирующая единство и силу нашего народа, готовность защищать свою Родину и строить будущее вместе.

Концерт начался с песни «Артефакты» в исполнении солистов Городского дворца культуры. На сцене прозвучало множество патриотических песен, среди которых «Пусть слышат люди», «Моя Россия», «Земля родная» и «Родина». Было упомянуто о неразрывной связи Малороссии с Русью и подвигах русского народа, который защищал свою землю в трудные времена.

Особое внимание привлекла песня «С чего начинается Родина» на стихи Михаила Матусовского, уроженца Луганска. Музыку к ней позднее написал композитор Вениамин Баснер. Исполнила композицию лауреат международных и всероссийских конкурсов Марина Васильева. Патриотическая программа продолжилась исполнением песен «Шаймуратов-генерал», «Мы единое целое», «333» и «Нас миллионы русских». Завершился концерт совместным выступлением солистов ГДК с песней «Вперед, Россия!».

Ранее «Башинформ» сообщил, что Глава Башкирии напомнил о Дне воссоединения Донбасса с Россией.

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