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30 Сентября , 18:07

Глава Башкирии напомнил о Дне воссоединения Донбасса с Россией

Сегодня в стране отмечается День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Два года назад мы стали свидетелями исторического события — жители этих регионов приняли решение стать частью большой России. Народы, близкие по духу, культуре, традициям и ценностям, вновь стали единой семьей», — написал Глава Башкирии в своем блоге.

Радий Хабиров напомнил, что в разные периоды общей истории наши воины плечом к плечу защищали Родину. Вместе мы шли к общей цели — процветанию нашей страны.

«И сегодня с Донбассом и Новороссией нас связывают братские отношения. Воины из Башкортостана сражаются за свободу, за безопасность наших детей и внуков. Свою работу на подшефных территориях продолжают медики, дорожники, строители из нашей республики. Все вместе мы собираем гуманитарную помощь для местных жителей, — поделился Глава региона. — Уверен, что мир обязательно вернется на эту многострадальную землю. И дальше мы будем вместе работать на благо нашей страны и делать жизнь людей лучше».

Автор:Лейла Аралбаева
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