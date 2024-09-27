Проект «СВОя семейная гостиная» действует по всей Башкирии

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин сообщил, что филиал фонда «Защитники Отечества» вот уже полгода реализует проект «СВОя семейная гостиная» для жителей республики, чье родные и близкие погибли при исполнении боевых задач на спецоперации.

«В теплой атмосфере проводятся встречи с психологами, религиозными деятелями, общественниками, творческие мастер-классы. За чашкой чая семьи, перенесшие утрату, могут встретиться, пообщаться, отвлечься. Здесь же они могут поговорить со специалистами и решить свои вопросы. Проект получил поддержку Фонда грантов Главы РБ. Это расширило его возможности. Для родных бойцов организуются экскурсии, походы в театры, концертные и образовательные программы. Сейчас „СВОя семейная гостиная“ проводится во всех районах и городах республики», — написал Забелин в соцсетях.

Как напомнил руководитель администрации Радия Хабирова, филиал фонда «Защитники Отечества» находится в Уфе по улице Мингажева, 107 и работает без выходных с 9.00 до 18.00. Номер горячей линии — +7 (347) 268-01-02.

Ранее в столице республики опровергли слухи о сносе аллеи в районе дома по ул. Комсомольской, 100, заложенной в честь бойцов СВО.