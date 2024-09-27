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СВОих не бросаем
27 Сентября , 11:22

Проект «СВОя семейная гостиная» действует по всей Башкирии

соцсети Максима Забелина
Фото:соцсети Максима Забелина

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин сообщил, что филиал фонда «Защитники Отечества» вот уже полгода реализует проект «СВОя семейная гостиная» для жителей республики, чье родные и близкие погибли при исполнении боевых задач на спецоперации.

«В теплой атмосфере проводятся встречи с психологами, религиозными деятелями, общественниками, творческие мастер-классы. За чашкой чая семьи, перенесшие утрату, могут встретиться, пообщаться, отвлечься. Здесь же они могут поговорить со специалистами и решить свои вопросы. Проект получил поддержку Фонда грантов Главы РБ. Это расширило его возможности. Для родных бойцов организуются экскурсии, походы в театры, концертные и образовательные программы. Сейчас „СВОя семейная гостиная“ проводится во всех районах и городах республики», — написал Забелин в соцсетях.

Как напомнил руководитель администрации Радия Хабирова, филиал фонда «Защитники Отечества» находится в Уфе по улице Мингажева, 107 и работает без выходных с 9.00 до 18.00. Номер горячей линии — +7 (347) 268-01-02.

Ранее в столице республики опровергли слухи о сносе аллеи в районе дома по ул. Комсомольской, 100, заложенной в честь бойцов СВО.

Автор:Иван Вавилов
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