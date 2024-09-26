Аллея, заложенная в Уфе в честь участников СВО, будет сохранена

Распространившаяся недавно информация, что якобы в Уфе сносят аллею в районе дома по улице Комсомольской, 100, заложенную в честь бойцов СВО, не соответствует действительности. Недостоверную информацию развеяли городские власти. О том, что происходит на этой территории, как она будет развиваться в дальнейшем, на сегодняшней встрече с жителями, рассказал глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

Напомним, что «Аллея возвращения домой», о которой идет речь, была заложена 30 сентября 2022 года в знак того, чтобы защитники Отечества, находящиеся на СВО, благополучно вернулись домой, а также в честь вхождения в состав России новых регионов. Здесь же несколько лет назад обустроили детскую площадку и благоустроили придомовую территорию.

Жизнь не стоит на месте, Уфа, растет, развивается. Еще в 2005 году был принят план планировки и межевания территории, в квартале, где находится вышеназванный дом. План скорректировали в 2019 году. За годы здесь построили новые жилые дома, а затем участок земли рядом с домом и аллеей был выставлен на аукцион. По его результатам ООО «Лидерстрой», заключило договор аренды. У дома по Комсомольской, 100 планируется построить трехэтажный паркинг с административными помещениями над ним (этажность будет переменной, от 3 до 6 этажей, плюс цокольный этаж). Сейчас там идут подготовительные работы. Чтобы в процессе стройки не нанести ущерб аллее, ее вместе с остальной площадкой огородили забором.

В ходе подготовки территории к подведению коммуникаций к будущему объекту, подрядчик начал процесс по своему усмотрению: с аллеи демонтировали брусчатку, аккуратно сложив ее на территории застройки. Как сообщили в министерстве земельных и имущественных отношений РБ, застройщик был не вправе затрагивать аллею при проведении, строительных работ. Впрочем, компания обязалась восстановить нарушенное покрытие или в случае необходимости заменить брусчатку и благоустроить территорию после окончания строительства.

Возможно это обстоятельство не вызвало бы резонанс, однако поздно вечером в понедельник 23 сентября на территории будущей стройки появились двое неизвестных на автомобилях. Они выкопали несколько деревьев и попытались вывезти их. Неизвестных остановили жители соседних домов. Планы копателей сорвали, а их действия сняли на видео, которое распространилось в соцсетях. Деревья вернули на прежнее место, три из них, жители, совместно с работниками управляющей компании пересадили на участок возле своего дома.

Ранее, 19 сентября Сергей Плотников уже встречался с жителями дома по Комсомольской, 100 и рассказал им о планах развития и благоустройства территории. На сегодняшней встрече он еще раз довел до людей реальные планы городских властей, с тем, чтобы преодолеть информационный вакуум.