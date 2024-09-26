Аллея, заложенная в Уфе в честь участников СВО, будет сохранена

Распространившаяся недавно информация, что якобы в Уфе сносят аллею в районе дома по улице Комсомольской, 100, заложенную в честь бойцов СВО, не соответствует действительности. Недостоверную информацию развеяли городские власти. О том, что происходит на этой территории, как она будет развиваться в дальнейшем, на сегодняшней встрече с жителями, рассказал глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.
Напомним, что «Аллея возвращения домой», о которой идет речь, была заложена 30 сентября 2022 года в знак того, чтобы защитники Отечества, находящиеся на СВО, благополучно вернулись домой, а также в честь вхождения в состав России новых регионов. Здесь же несколько лет назад обустроили детскую площадку и благоустроили придомовую территорию.
Жизнь не стоит на месте, Уфа, растет, развивается. Еще в 2005 году был принят план планировки и межевания территории, в квартале, где находится вышеназванный дом. План скорректировали в 2019 году. За годы здесь построили новые жилые дома, а затем участок земли рядом с домом и аллеей был выставлен на аукцион. По его результатам ООО «Лидерстрой», заключило договор аренды. У дома по Комсомольской, 100 планируется построить трехэтажный паркинг с административными помещениями над ним (этажность будет переменной, от 3 до 6 этажей, плюс цокольный этаж). Сейчас там идут подготовительные работы. Чтобы в процессе стройки не нанести ущерб аллее, ее вместе с остальной площадкой огородили забором.
В ходе подготовки территории к подведению коммуникаций к будущему объекту, подрядчик начал процесс по своему усмотрению: с аллеи демонтировали брусчатку, аккуратно сложив ее на территории застройки. Как сообщили в министерстве земельных и имущественных отношений РБ, застройщик был не вправе затрагивать аллею при проведении, строительных работ. Впрочем, компания обязалась восстановить нарушенное покрытие или в случае необходимости заменить брусчатку и благоустроить территорию после окончания строительства.
Возможно это обстоятельство не вызвало бы резонанс, однако поздно вечером в понедельник 23 сентября на территории будущей стройки появились двое неизвестных на автомобилях. Они выкопали несколько деревьев и попытались вывезти их. Неизвестных остановили жители соседних домов. Планы копателей сорвали, а их действия сняли на видео, которое распространилось в соцсетях. Деревья вернули на прежнее место, три из них, жители, совместно с работниками управляющей компании пересадили на участок возле своего дома.
Ранее, 19 сентября Сергей Плотников уже встречался с жителями дома по Комсомольской, 100 и рассказал им о планах развития и благоустройства территории. На сегодняшней встрече он еще раз довел до людей реальные планы городских властей, с тем, чтобы преодолеть информационный вакуум.
Сергей Плотников рассказал, что в квартале в последние годы были построены новые дома, в связи, с чем остро встал вопрос строительства многоуровневой парковки. Ее строительство было заложено еще в проекте 2005 года. Территория между домом и аллеей была не разграничена, ее выставили на торги, по результатам которых определилась компания, взявшаяся за освоение.
«Сразу хочу сказать, что при строительстве здания снос аллеи не подразумевается. Она как была, так и остается. Протяженность аллеи – порядка 300 м. Мы ее построили в 2022 году, участок был полностью благоустроен, сделано освещение, уложена брусчатка, высажены деревья. Когда закладывалась аллея, мы понимали, что данная территория будет развиваться и осваиваться. В настоящее время мы демонтируем брусчатку, чтобы ее не сломать, и восстановим после завершения объекта», - сказал Сергей Плотников.
Он отметил, что стройка продолжится в течение года и еще раз заверил, что деревья, освещение, брусчатка – одним словом вся аллея будет не только сохранена, но и в дальнейшем благоустроена.
«Мы берем на себя ответственность за то, что здесь ничего сломано и ликвидировано не будет. Аллея станет еще лучше, будет более освещенной, застройщик дополнительно высадит здесь деревья. Кроме того, сохраняются все ранее обустроенные парковочные места», - пояснил глава района.
Еще один важный вопрос, вызвавший беспокойство жителей – судьба детской площадки, которую в связи со строительством здания пришлось демонтировать. Здесь тоже было важно прояснить реальное положение дел, поскольку неизвестно откуда взялась информация, будто бы ее построили по программе «Башкирские дворики». Сергей Плотников пояснил, что площадка появилась еще до начала реализации данной программы, впоследствии ее благоустроили, сделав более современной и безопасной. «Башкирский дворик» в этом квартале действительно есть, только он находится в окружении соседних домов. Впрочем, жильцы дома на Комсомольской, 100 без детской площадки не останутся – ее просто перенесут в другое место.
«Застройщик обязан перенести детскую площадку на предложенную территорию. Это закреплено документально. Мы определили место для площадки, она расположится с другой стороны дома. Если жители поддержат нас, приступим к работе на днях. Все оборудование и покрытие будет возвращено на новое место. Сейчас оно передано на хранение управляющей компании и находится в подвале дома», - сообщил Сергей Плотников.
Участвовавший во встрече представитель компании – застройщика рассказал о конструктивных особенностях будущего объекта, ответил на вопросы касающиеся безопасности и экологичности. Так предусмотрен безопасный переход проезжей части, что особенно важно для детей, парковку оборудуют системой фильтрации выхлопных газов. Территорию, где планируется строительство огородили в целях безопасности людей. В ближайшее время застройщик оборудует тротуар для удобства жителей.
Наряду с этим разрабатывается проект благоустройства территории. Жильцы дома выразили желание быть в курсе этих планов. Сергей Плотников предложил жителям дома встретиться в конце октября в районной администрации, чтобы вместе обсудить проект.
«Мы соберемся и презентуем жителям проект благоустройства территории, подробно остановимся на всех его составляющих», - сказал глава района.
Сергей Плотников также зафиксировал основные вопросы граждан, касающиеся перспектив развития квартала, пообещав дать на них развернутый ответ.