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СВОих не бросаем
25 Сентября , 16:38

В Курске мэр Уфы передал для военнослужащих 200 дронов и УАЗик

телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Фото:телеграм-канал Ратмира Мавлиева

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и глава администрации Курска Игорь Куцак подписали протокол о намерениях сотрудничества между двумя городами.

Как сообщал ранее Башинформ, 25 сентября Ратмир Мавлиев приехал с конвоем гуманитарной помощи из Башкирии в Курск. Сегодня этому городу исполняется 992 года со дня основания. Массовые мероприятия в Курске не проводятся, они организованы для жителей в формате онлайн.

В составе гуманитарного груза — средства личной гигиены, одежда и обувь, включая теплые вещи, продукты, обогреватели, предметы первой необходимости. Далее гуманитарный конвой отправится в Белгород. Помимо помощи жителям городов перед администрацией Уфы также стоит задача о подписании соглашений с Белгородом и Курском о взаимном сотрудничестве.

«Для нас подписание соглашений носит достаточно формальный характер. Для того чтобы помогать друг другу, не обязательно что-то подписывать», — отметил Ратмир Мавлиев в своих соцсетях.

Для выполнения боевых задач военнослужащим передали 200 дронов, изготовленных в Уфе по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова, автомобиль УАЗ, средства радиоэлектронной борьбы и другие необходимые вещи.

«В августе менее чем за сутки мы оперативно собрали и отправили гуманитарную помощь для пострадавших курян. Эта работа продолжается постоянно. В этот раз также привезли все самое необходимое, — рассказал Мавлиев, подчеркнув при этом, что жителей Уфы и Курска объединяет дружба и взаимное уважение. — Будем дальше развивать взаимовыгодные торгово-экономические, научно-технические и культурные связи, обмениваться опытом и лучшими практиками. Главное, быть вместе и рядом, несмотря на расстояние. Мы — одна страна».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Башкирия направит в Курскую область бронетехнику.

телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
пресс-служба мэрии Уфы
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
телеграм-канал Ратмира Мавлиева
пресс-служба мэрии Уфы
Фото:телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Автор:Вероника Никитина
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