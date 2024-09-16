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СВОих не бросаем
16 Сентября , 13:48

Башкирия направит в Курскую область бронетехнику

Башкирия на прошлой неделе направила очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции и пострадавших в Курской области. Об на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил и.о. председателя госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

«Мы с Курской областью на постоянной связи. Куряне вновь обратились за помощью по технике. Надо оперативно отправить. Им надо помочь. У нас четыре тяжёлых бронированных грузовика там работают. Отзываются о них хорошо. Надо ещё отправить», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель республики также отметил, что все просьбы военнослужащих, с которыми он встречался в зоне СВО, будут выполнены.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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