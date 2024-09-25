Мэр Уфы прибыл в Курск

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 25 сентября в своих соцсетях сообщил о рабочей поездке в Курск, отметив, что впереди много планов.

«В первую очередь, встретились с нашим товарищем с позывным "Ральф". Это наш бывший коллега, ранее служил в структуре МВД, обеспечивал общественный порядок в городе. Сегодня он и наши ребята на защите Родины, на передовых позициях. За ними Курская и Белгородская области. Для выполнения боевых задач передали автомобиль, средства РЭБ», — рассказал мэр города.

Он пожелал бойцам мужества и отваги, а также добавил, что «поддержка всегда будет рядом».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Башкирия направит в Курскую область бронетехнику.