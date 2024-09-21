Исполняющий обязанности главы Сибая в октябре поедет на СВО с гумконвоем

Исполняющий обязанности главы администрации Сибая Сергей Озерцов намерен в октябре поехать в зону СВО с гуманитарным конвоем. Об этом он сообщил духовному наставнику башкирских батальонов Хамзе-хазрату Хафизову. Священнослужитель приехал домой в краткосрочный отпуск и в ближайшее время вернётся на передовую.

«Хамза-хазрат молится за бойцов, помогает им морально, чтобы они не падали духом. Мы договорились встретиться с ним на передовой в октябре, когда поеду с гумконвоем. Спасибо всем, кто поддерживает наших бойцов, кто молится за них», — написал на своей странице в соцсети Сергей Озерцов.

Напомним, ранее глава администрации Сибая Азамат Юлдашбаев уехал служить в зону СВО. Также на передовую по контракту уехали военный комиссар Сибая и Хайбуллинского района Ринат Забиров, а также депутат Сибая Ахат Асылбаев.

Жители Башкирии могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.