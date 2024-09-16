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16 Сентября , 12:25

Глава Башкирии прокомментировал решение Юлдашбаева служить на СВО

Решение главы администрации Сибая Азамата Юлдашбаева служить на специальной военной операции вызывает глубокое уважение. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал Радий Хабиров.

«Спасибо Азамату Мурзагалеевичу большое. Ему за это наше уважение. Непростое решение, безусловно. Причём, он не один принял решение. С ним выехал и военный комиссар Сибая и Хайбуллинского района Забиров Ринат Фанилевич, депутат Сибая Асылбаев Ахат Ахметович, водитель компании „Башмедь“ Илбуллов Рамиль Курбангалеевич. Мы благодарим их. Мы все понимаем, что будущее нашей страны решается на специальной военной операции», — сказал Радий Хабиров.

Исполнение обязанностей главы администрации Сибая пока возложено на первого заместителя мэра города Сергея Озерцова.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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