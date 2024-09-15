Мэр города Башкирии уехал служить на СВО

Глава администрации Сибая Азамат Юлдашбаев уехал служить в зону СВО. Информацию «Башинформу» подтвердили в администрации города.



Также на передовую по контракту с Азаматом Юлдашбаевым уехали военный комиссар Сибая и Хайбуллинского района Ринат Забиров, а также депутат Сибая Ахат Асылбаев.

Ранее на СВО ушёл служить глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов. Он рассказал, почему принял такое решение. В прошлом году Юлай Ильясов говорил информагентству «Башинформ», что начал думать о службе на Донбассе сразу же, как она была объявлена. Он неоднократно ездил на передовую с гуманитарными миссиями, а затем понял, что его место в строю рядом с земляками.

Желающие служить на СВО могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Добавим, ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.