Медик из Башкирии ушёл на СВО вслед за братьями

Участник специальной военной операции из села Азналкино Белорецкого района с позывным «Москит» за время службы трижды награждён медалями за боевые заслуги. Он второй год служит в составе медицинской роты имени Ахмета Давлетова мотострелкового полка «Башкортостан».

О 26-летнем воине в своём telegram-канале рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта. Молодой человек после окончания Белорецкого медколледжа отслужил срочную службу, затем работал в операционном блоке рентгенохирургического отделения в Белорецке, одновременно дистанционно учился на операционного медбрата.

По словам Андрея Иванюты, «Москит» с началом СВО стал задумываться о том, чтобы пополнить на фронте ряды добровольцев. Его сдерживало лишь то, что у него супруга и двое маленьких сыновей. Когда в стране объявили частичную мобилизацию и на Донбасс ушли братья, друзья и знакомые «Москита», он всё же подготовил необходимые документы, изучил пособия по тактической медицине и записался добровольцем в МСП «Башкортостан».



«Через два месяца слаживания добровольцы развернули госпиталь в зоне СВО и начали принимать первых раненых. Штат роты состоит из опытных медицинских специалистов. Они не только оказывали помощь бойцам, но и налаживали быт: восстановили полуразрушенное здание, провели электричество и водоснабжение, сделали укрепления. В один из больших и значимых штурмов во время эвакуации пострадавшего солдата Линар получил осколочное ранение. Две недели провёл в госпитале и снова в бой. Во время отпуска Линар принимал участие в параде Победы в Уфе, где Глава республики Радий Хабиров вручил ему медаль генерала Шаймуратова. Ещё через несколько дней медаль и удостоверение к почётному званию Отличника здравоохранения РБ ему вручил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. В июле за особые отличия при несении боевой службы Линара Гарипова наградили медалью Жукова», — пишет Андрей Иванюта.

Другие жители республики, которые намерены служить на СВО, в том числе в составе МСП «Башкортостан», могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Добавим, ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.