Житель Башкирии мастерит саперные крюки для бойцов СВО

Житель села Жуково изготовил 60 саперных крюков для военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции. Об этом рассказали в ЦУР Башкирии со ссылкой на администрацию Уфимского района.

Известно, что мужчина регулярно мастерит тактические изделия, используемые бойцами на передовой при разминировании.

«Здесь они либо карабин вешают либо веревку продевают. Также с помощью крюков можно транспортировать раненых», — прокомментировал неравнодушный сельчанин.