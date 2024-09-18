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18 Сентября , 12:29
Центр управления Республикой Башкортостан

Житель Башкирии мастерит саперные крюки для бойцов СВО

Житель села Жуково изготовил 60 саперных крюков для военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции. Об этом рассказали в ЦУР Башкирии со ссылкой на администрацию Уфимского района.

Известно, что мужчина регулярно мастерит тактические изделия, используемые бойцами на передовой при разминировании.

«Здесь они либо карабин вешают либо веревку продевают. Также с помощью крюков можно транспортировать раненых», — прокомментировал неравнодушный сельчанин.

Ранее на СВО отправился отец 29 детей из республики.

Автор:Иван Вавилов
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