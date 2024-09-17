В Башкирии отец 29 детей ушёл на СВО

Житель Башкирии, отец большой приёмной семьи отправился на СВО по контракту. О поступке Вахида Валиева рассказала глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

У Вахида Валиева и его супруги Ирины Вервельской 29 детей. По словам Анны Карабановой, многодетная приёмная семья является образцовой не только в районе, но и в республике. В 2021 году семья получила государственную награду «Родительская доблесть», которой в Башкирии награждают семейные пары, заслуживающие общественного признания и высокого уважения. Кроме того, Ирина Вервельская побеждала во Всероссийском конкурсе «Женщина-директор года».

«Эта семья — постоянные участники проектов благоустройства нашего города. Они помогают бескорыстно, проявляя особую любовь к своему городу. Глава семьи Вахид принял решение заключить контракт с министерством обороны. Ему 57 лет, такое решение нелегко далось его многочисленной семье, но он принял его, исходя из чувства патриотизма и гражданского долга», — пишет Анна Карабанова в своём telegram-канале.



«Не смог оставаться в стороне. Ребята молодые там воюют, каждый из них мог быть моим сыном. Два наших сына тоже сейчас на СВО. Не имею права не помочь. Встаю на защиту своего Отечества, своих детей и любимой супруги. Обещаю им вернуться», — приводит слова Вахида Валиева руководитель муниципалитета.

Другие жители Башкирии тоже могут присоединиться к своим землякам, которые несут службу на Донбассе. Для этого необходимо подписать контракт с минобороны. Напомним, президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.