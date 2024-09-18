Участник СВО из Башкирии спас в бою товарищей

Житель села Алаторка Иглинского района, выполняющий задачи специальной военной операции, во время штурма одного из опорных пунктов ВСУ спас своих товарищей. Об этом говорится в письме командира войсковой части, которое на днях получила глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова.

«Когда читала письмо от командира войсковой части, сердце переполняли гордость и радость за наших ребят», — пишет Гюзель Насырова в своём telegram-канале.

В письме говорится, что военнослужащие из Иглинского района служат в составе группировки войск «Центр» и проявляют в боях мужество, героизм и непреклонную решимость в достижениях Победы.

«24 июля 2024 года в ходе штурма опорного пункта противника, при сильном миномётном и артиллерийском обстреле со стороны противника, и при массированном применении дронов-камикадзе, сержант /.../ принял участие в оказании первой помощи раненым, проявив свой навык по медицинской подготовке. Сержантом были спасены и эвакуированы с поля боя трое раненых военнослужащих», — говорится в письме.