Участник СВО из Башкирии спас в бою товарищей

Житель села Алаторка Иглинского района, выполняющий задачи специальной военной операции, во время штурма одного из опорных пунктов ВСУ спас своих товарищей. Об этом говорится в письме командира войсковой части, которое на днях получила глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова.
«Когда читала письмо от командира войсковой части, сердце переполняли гордость и радость за наших ребят», — пишет Гюзель Насырова в своём telegram-канале.
В письме говорится, что военнослужащие из Иглинского района служат в составе группировки войск «Центр» и проявляют в боях мужество, героизм и непреклонную решимость в достижениях Победы.
«24 июля 2024 года в ходе штурма опорного пункта противника, при сильном миномётном и артиллерийском обстреле со стороны противника, и при массированном применении дронов-камикадзе, сержант /.../ принял участие в оказании первой помощи раненым, проявив свой навык по медицинской подготовке. Сержантом были спасены и эвакуированы с поля боя трое раненых военнослужащих», — говорится в письме.
Жители Башкирии могут присоединиться к своим землякам, которые служат в зоне СВО. Для этого необходимо подписать контракт с минобороны. Напомним, президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.
Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.
Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.