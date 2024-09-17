Жители Уфы желают идти на СВО с друзьями

В Уфе записываться на контрактную службу в зоне СВО приходят по два-три человека, которые давно дружат друг с другом и намерены вместе защищать Родину. Об этом рассказал глава администрации Дёмского района столицы Антон Тарасов. Среди них люди гражданских профессий и не все служили в армии. Но они подчёркивают, что их место рядом с товарищами на передовой.

«Добровольцы сегодня — в основном мужчины 35 лет и старше. Нефтяники, энергетики, водители, пожарные, охранники, предприниматели. Большинство — семейные, в их числе немало многодетных. Многие в юности занимались спортом. То есть это зрелые люди, принявшие решение осознанно. При этом срочная служба за плечами есть далеко не у всех. Часто слышу от мужиков: „У меня там друзья, не могу оставаться в стороне, хочу защищать Родину“. Их смелость, решимость вызывают уважение и чувство гордости», — пишет Антон Тарасов в своём telegram-канале.