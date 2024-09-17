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СВОих не бросаем
17 Сентября , 11:21

Жители Уфы желают идти на СВО с друзьями

telegram-канал главы администрации Дёмского района Уфы Антона Тарасова
Фото:telegram-канал главы администрации Дёмского района Уфы Антона Тарасова

В Уфе записываться на контрактную службу в зоне СВО приходят по два-три человека, которые давно дружат друг с другом и намерены вместе защищать Родину. Об этом рассказал глава администрации Дёмского района столицы Антон Тарасов. Среди них люди гражданских профессий и не все служили в армии. Но они подчёркивают, что их место рядом с товарищами на передовой.

«Добровольцы сегодня — в основном мужчины 35 лет и старше. Нефтяники, энергетики, водители, пожарные, охранники, предприниматели. Большинство — семейные, в их числе немало многодетных. Многие в юности занимались спортом. То есть это зрелые люди, принявшие решение осознанно. При этом срочная служба за плечами есть далеко не у всех. Часто слышу от мужиков: „У меня там друзья, не могу оставаться в стороне, хочу защищать Родину“. Их смелость, решимость вызывают уважение и чувство гордости», — пишет Антон Тарасов в своём telegram-канале.

telegram-канал главы администрации Дёмского района Уфы Антона Тарасова
Фото:telegram-канал главы администрации Дёмского района Уфы Антона Тарасова

Кроме того, в администрацию муниципалитета, по словам Антона Тарасова, регулярно приходят участники специальной военной операции. Военнослужащие благодарят за гуманитарную помощь, рассказывают об обстановке на переднем крае и передают приветы от однополчан.

telegram-канал главы администрации Дёмского района Уфы Антона Тарасова
Фото:telegram-канал главы администрации Дёмского района Уфы Антона Тарасова

Жители Башкирии могут присоединиться к своим землякам, которые несут службу на Донбассе. Для этого необходимо подписать контракт с минобороны. Напомним, президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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