В Уфе участников СВО проводили на фронт

Сегодня из Уфы после краткосрочного отпуска в зону специальной военной операции отправились военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан».

Бойцов проводили их семьи, а также вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов. Он передал воинам привет от Главы Башкирии Радия Хабирова и вручил им благодарственные письма.

«Ещё раз спасибо всем, кто с честью выполняет воинский долг. Удачи вам, братья! Ждём с Победой», — напутствовал бойцов Ирек Сагитов.

Желающие вступить в ряды МСП «Башкортостан» могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.