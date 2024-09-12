Ветерану СВО в Башкирии помогли получить многофункциональную коляску

Ветерану спецоперации с позывным «Алга» выделили специализированную высокофункциональную коляску. Об этом рассказали в ЦУР Башкирии со ссылкой на администрацию Абзелиловского района.

Известно, что мужчина, который получил на передовой множественные осколочные ранения лица и ног, обратился за помощью в филиал фонда «Защитники Отечества». Участнику СВО оформили необходимые документы на техническое средство реабилитации, а затем адаптировали жилые помещения под его индивидуальные требования.

«Теперь кресло-коляска с дополнительными функциями Caterwil 4 WD в комплектации GTS на службе у ветерана СВО, и он сможет с комфортом и без особых усилий передвигаться вне дома — изделие обладает специальным шагающим механизмом, который позволяет преодолевать лестницы, бордюры и другие препятствия», — прокомментировала социальный координатор фонда в Миякинском районе Айгуль Канзафарова.

Как отметили в муниципалитете, мужчина воспитывает четверых детей и, несмотря на ограничения, самостоятельно ремонтирует свой дом.

«Заботу и поддержку чувствую на каждом этапе взаимодействия», — поделился боец.

Ранее более 30 ветеранам СВО в Башкирии помогли получить нанопротезы.