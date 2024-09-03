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СВОих не бросаем
3 Сентября , 15:56
Центр управления Республикой Башкортостан

Ветеранам СВО в Башкирии помогают получить нанопротезы

Эдуард Кускарбеков архив ИА «Башинформ»
Фото:Эдуард Кускарбеков / архив ИА «Башинформ»

Руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии Гульнур Кульсарина сообщила, что в республике 31 ветерану спецоперации помогли приобрести нанопротезы.

«Протезы и оборудование поставляются через центральный аппарат фонда. В течение года мы производим их замену, с учетом состояния человека, ведь по мере заживления их нужно переделывать и монтировать заново», — прокомментировала она в передаче «Салям» канала БСТ из ЦУР РБ.

По данным Кульсариной, у 20 ветеранов СВО также провели работу по технической адаптации жилья. Кроме того, инвалидам боевых действий начнут выдавать автомобили с ручным управлением — сейчас на такую меру поддержки претендуют 20 человек.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал создание общественной организации бойцов СВО.

Автор:Иван Вавилов
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