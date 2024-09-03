Глава Башкирии анонсировал создание организации бойцов СВО

В ходе работы совета Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова прозвучало предложение создать общественную организацию, которая объединит участников специальной военной операции. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мы поддержали это решение. Надо с участниками СВО посоветоваться, как они это видят, и, соответственно, оказать им содействие в этом вопросе», — отметил руководитель республики.

Напомним, первое заседание совета Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова состоялось в Уфе 27 августа. Мероприятие приурочено 125-летию со дня рождения комдива, Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. В совет Клуба вошли Герой России, гвардии майор Борис Дудко, командир роты батальона имени Александра Доставалова Ринат Культуманов, духовные наставники башкирских воинов — отец Виктор и имам Хамза-хазрат и другие.