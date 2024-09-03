Новости Башкортостана и Уфы
91.11
+0.73
100.5
+0.59
69.52
+0.33
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
СВОих не бросаем
3 Сентября , 12:20

Глава Башкирии анонсировал создание организации бойцов СВО

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В ходе работы совета Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова прозвучало предложение создать общественную организацию, которая объединит участников специальной военной операции. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мы поддержали это решение. Надо с участниками СВО посоветоваться, как они это видят, и, соответственно, оказать им содействие в этом вопросе», — отметил руководитель республики.

Напомним, первое заседание совета Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова состоялось в Уфе 27 августа. Мероприятие приурочено 125-летию со дня рождения комдива, Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. В совет Клуба вошли Герой России, гвардии майор Борис Дудко, командир роты батальона имени Александра Доставалова Ринат Культуманов, духовные наставники башкирских воинов — отец Виктор и имам Хамза-хазрат и другие.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru