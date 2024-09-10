Новости Башкортостана и Уфы
91.11
+0.73
100.5
+0.59
69.52
+0.33
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
СВОих не бросаем
10 Сентября , 17:31

Жители Башкирии отправили на фронт УАЗ

telegram-канал администрации Стерлитамака
Фото:telegram-канал администрации Стерлитамака

Жители Башкирии продолжают оказывать помощь своим землякам, которые покинули рабочие места, подписали контракт с минобороны и служат в зоне специальной военной операции. На переднем крае военнослужащие ежедневно выполняют боевые задачи и их эффективное решение зависит от многих факторов, в том числе поддержки родного края. Например, автомобилями.

Недавно предприниматели из Стерлитамака Данис Валиахметов, Радик Мухаметзянов и Дмитрий Ковалев отремонтировали бортовой УАЗ и передали его в центр сбора гуманитарной помощи ВПО «Отечество». Автомобиль отправят в зону проведения специальной военной операции с ближайшим гуманитарным конвоем, сообщает городская администрация.

Неприхотливые, но надёжные УАЗики за более чем два года зарекомендовали себя и неоднократно выручали наших бойцов на многих участках фронта. Техника нужна для подвоза боекомплекта, продуктов питания, эвакуации раненных и других важных задач.

Некоторые умельцы из республики оборудуют автомобили защитой от атаки дронов. Ранее «Башинформ» сообщал, как жители Салаватского района подготовили для отправки в зону специальной военной операции три УАЗа с «мангалами». Полноприводную колёсную технику для военнослужащих СВО из республики отремонтировали ветераны боевых действий Кушнаренковского района, а также активисты Александр Пономарёв и Феликс Ганиев.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru