Жители Башкирии отправили на фронт УАЗ

Жители Башкирии продолжают оказывать помощь своим землякам, которые покинули рабочие места, подписали контракт с минобороны и служат в зоне специальной военной операции. На переднем крае военнослужащие ежедневно выполняют боевые задачи и их эффективное решение зависит от многих факторов, в том числе поддержки родного края. Например, автомобилями.

Недавно предприниматели из Стерлитамака Данис Валиахметов, Радик Мухаметзянов и Дмитрий Ковалев отремонтировали бортовой УАЗ и передали его в центр сбора гуманитарной помощи ВПО «Отечество». Автомобиль отправят в зону проведения специальной военной операции с ближайшим гуманитарным конвоем, сообщает городская администрация.

Неприхотливые, но надёжные УАЗики за более чем два года зарекомендовали себя и неоднократно выручали наших бойцов на многих участках фронта. Техника нужна для подвоза боекомплекта, продуктов питания, эвакуации раненных и других важных задач.

Некоторые умельцы из республики оборудуют автомобили защитой от атаки дронов. Ранее «Башинформ» сообщал, как жители Салаватского района подготовили для отправки в зону специальной военной операции три УАЗа с «мангалами». Полноприводную колёсную технику для военнослужащих СВО из республики отремонтировали ветераны боевых действий Кушнаренковского района, а также активисты Александр Пономарёв и Феликс Ганиев.