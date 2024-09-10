В Башкирию приехали беженцы из Курской области

В Белорецк приехали вынужденные переселенцы из Курской области. Об этом сообщает глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта.

Семья Резниковых жила в селе Заолешенка Суджанского района. Населённый пункт находится в семи километрах от российско-украинской границы и в полутора километрах от районного центра — города Суджи. Когда на территорию района зашли ВСУ и начали обстреливать мирное население, Резниковы спешно эвакуировались в Курск, успев взять с собой буквально несколько вещей.

«С трёх ночи до восьми утра было больше сотни прилётов», — вспоминает Наталья Резникова.

Женщина говорит, что после семейного совета было принято решение покинуть Курск и уехать в Башкирию, в село Тирлян, где живут их родственники.

Андрей Иванюта рассказал в своём telegram-канале, что Наталья работает удалённо диспетчером, она успела взять с собой ноутбук. Её муж работал инструктором по вождению, сейчас в поиске новой работы.

«Семья сняла дом в Белорецке, в Октябрьском посёлке. Сын пошёл учиться в 4 класс школы № 18. На новом месте с деньгами пока туго. Если у белоречан есть возможность помощи — её примут с большой благодарностью. Нужны матрасы на две односпальные кровати, на кресло-кровать и на двуспальную. Обувь и одежду им выделили. Будет нелишней помощь продуктами и, конечно, деньгами», — написал Андрей Иванюта.

Башкирия готова принять пострадавших жителей Курской области. Об этом 12 августа сказал Глава республики Радий Хабиров.

«Вы все видите, что происходит в Курской области. Ситуация тяжёлая. Мы вышли на связь с руководством Курской области. Я подтвердил главе, что мы готовы принять жителей Курской области, детей. Это наша главная задача. Им очень тяжело. Ещё раз говорю — мы готовы принять пострадавших», — подчеркнул Радий Хабиров.

В тот же день в республику из Курской области приехали 34 ребёнка с восемью сопровождающими взрослыми. Их принял детский оздоровительный лагерь Дюртюлинского района. Через два дня в Уфе состоялась отправка 130-го гуманитарного конвоя для участников СВО, в колонне которой несколько фур взяли груз для пострадавших в Курской области.