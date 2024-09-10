Участник СВО из Уфы награждён медалью Георгия Жукова

Участник специальной военной операции из Уфы с позывным «Серый» указом президента России награждён медалью Георгия Жукова. Военнослужащий проявил в зоне специальной военной операции мужество и героизм при выполнении боевых задач. Об этом сообщает telegram-канал «Письма с фронта Башкирский полк».

«Серый» служит на передовой разведчиком-снайпером. По мнению сослуживцев, он один из лучших стрелков в своём подразделении, поэтому награда получена заслуженно.