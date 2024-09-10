Участник СВО из Уфы награждён медалью Георгия Жукова

Участник специальной военной операции из Уфы с позывным «Серый» указом президента России награждён медалью Георгия Жукова. Военнослужащий проявил в зоне специальной военной операции мужество и героизм при выполнении боевых задач. Об этом сообщает telegram-канал «Письма с фронта Башкирский полк».
«Серый» служит на передовой разведчиком-снайпером. По мнению сослуживцев, он один из лучших стрелков в своём подразделении, поэтому награда получена заслуженно.
Ранее «Башинформ» сообщал, что высокие государственные награды получили военнослужащие из Хайбуллинского района с позывными «Храм» и «Казах». Их наградили орденом Мужества.
Добавим, и другие жители Башкирии могут показать свою доблесть и помочь своим землякам приблизить Победу. Для того, чтобы стать героем спецоперации, необходимо подписать контракт с минобороны. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.