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СВОих не бросаем
3 Сентября , 16:32

Бойцы из Башкирии награждены орденами Мужества

Бойцов спецоперации из Башкирии наградили высокими государственными наградами. Ордена Мужества получили военнослужащие из Хайбуллинского района с позывными «Храм» и «Казах». Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Рустам Шарипов.

«Храм» и «Казах» приступили к выполнению боевых задач специальной военной операции осенью 2022 года, на которую были призваны в рамках частичной мобилизации.

«Ордена наши ребята получили за героизм, проявленный в ходе спецоперации. Мы гордимся мужеством и героизмом наших земляков и желаем им удачи и скорейшего возвращения домой», — написал Рустам Шарипов в своём telegram-канале.

Он добавил, что «Казах» на днях стал отцом, и пожелал воину вернуться домой с Победой и поскорее обнять дочь.

Жители Башкирии тоже могут стать героями СВО. Они могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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