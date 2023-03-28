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Сегодня, 09:19

В Башкирии возросло количество обращений в ситуационный центр с вопросами о службе по контракту

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии наблюдается рост числа жителей, желающих заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Как выяснило информагентство «Башинформ», операторы ситуационного центра республики с сентября 2022 года приняли свыше двух тысяч звонков по этой теме.

Мужчины, позвонившие в кол-центр, интересуются, как стать контрактником и какие процедуры надо пройти, чтобы поставить подпись под соглашением с военным ведомством страны. Подробно о том, какие предъявляются требования к соискателям, какие документы необходимо подготовить будущим контрактникам и какие им полагаются меры поддержки, читайте в материале информагентства «Башинформ».

Напомним, с 1 апреля в стране начинается весенний призыв на срочную военную службу. В этот период жители Башкирии также могут заключить контракт, в том числе на участие в специальной военной операции.

«В ситуационном центре гражданам объясняют, что сначала они должны обратиться в районный военкомат по месту жительства. В райвоенкомате им предоставят направление на медицинский осмотр, объяснят, какие необходимо собрать документы, поскольку существует ряд требований — по возрасту, состоянию здоровья, физической подготовке. После всего этого данные отправляют в пункт отбора на военную службу — в сборный пункт Республики Башкортостан по адресу: Уфа, улица Революционная, 156. Там уже окончательно решается вопрос по каждому гражданину. Принятые на военную службу заключают контракт с Министерством обороны Российской Федерации и идут в подчинение непосредственно штаба военного округа», — пояснила эксперт ситуационного центра Лилиана Даутова.

Для тех, кто сделал свой выбор и принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ,  работает горячая линия ситуационного центра Башкирии. Операторы готовы ответить на все вопросы по телефонам: (347) 218-19-19, 122 (доб. 1) и 117, ежедневно, без перерыва, выходных и праздничных дней, с 8 до 20 часов.

Горячая линия 117 по вопросам службы по контракту развёрнута во всех регионах страны. Это указ президента России Владимира Путина и поручение председателя правительства страны Михаила Мишустина.

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
Автор:Эдуард Кускарбеков
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