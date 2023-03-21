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Сегодня, 09:23

Министерство обороны России опубликовало видео с мобилизованным из Башкирии

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Министерство обороны России опубликовало в своём телеграм-канале видео с участием военнослужащего из Башкирии. Боец с позывным «Алтай» добровольно вступил в ряды Российской армии, как только в стране была объявлена частичная мобилизация.

«Алтай» говорит, что он не мог оставаться в стороне и пришёл помочь российским воинам в выполнении боевых задач специальной военной операции. Мужчина уверен, что его служебный опыт обязательно пригодится в защите Родины. В своё время он проходил срочную службу и службу по контракту в инженерно-саперном батальоне. Поэтому полученные в вооружённых силах России знания, умения, а также навыки и опыт, получаемые сейчас в современных непростых условиях боевых действий, позволят башкирскому воину и его товарищам выполнять задачи СВО наиболее эффективно.

«Продвигаемся вперёд. Работаем и на передовой, и в тылу. Настрой у всех боевой. Победа будет за нами. Слава России!» — подытожил «Алтай».

Видео:телеграм-канал Министерства обороны России

Ранее на передовой с мобилизованными из Башкирии встретился российский военный журналист, специальный корреспондент дирекции информационных программ «Вести» Александр Сладков, сообщало информагентство «Башинформ».

«Честно говоря, ребята классные, честное слово. Спокойные, вроде уральцы, но как сибиряки. А противник вот он рядом, рукой подать», — говорит военкор.

Александр Сладков побеседовал с жителем Туймазинского района. Он до мобилизации трудился механизатором в сельском производстве и на вопрос, мог бы не пойти служить, ответил: «Мог. Но Родина позвала. Родину надо защищать», — ответил Ильмир.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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