Министерство обороны России опубликовало видео с мобилизованным из Башкирии

Министерство обороны России опубликовало в своём телеграм-канале видео с участием военнослужащего из Башкирии. Боец с позывным «Алтай» добровольно вступил в ряды Российской армии, как только в стране была объявлена частичная мобилизация.

«Алтай» говорит, что он не мог оставаться в стороне и пришёл помочь российским воинам в выполнении боевых задач специальной военной операции. Мужчина уверен, что его служебный опыт обязательно пригодится в защите Родины. В своё время он проходил срочную службу и службу по контракту в инженерно-саперном батальоне. Поэтому полученные в вооружённых силах России знания, умения, а также навыки и опыт, получаемые сейчас в современных непростых условиях боевых действий, позволят башкирскому воину и его товарищам выполнять задачи СВО наиболее эффективно.

«Продвигаемся вперёд. Работаем и на передовой, и в тылу. Настрой у всех боевой. Победа будет за нами. Слава России!» — подытожил «Алтай».